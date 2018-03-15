РИАМО - 15 мар. Благодаря подмосковному Роспотребнадзору в 2017 году было закрыто 20 сайтов, через которые продавали табак, алкоголь и веселящий газ, сообщил журналистам в четверг начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Московской области Александр Кайдаш.

«В 2017 году выявлено 20 сайтов, содержащих предложение о продаже закиси азота (веселящего газа – ред.), алкогольной, табачной продукции дистанционным способом. Сайты закрыты», - сказал Кайдаш.

Он подчеркнул, что число обращений в ведомство, касающихся нарушений в сфере интернет-торговли, за последний год увеличилось в два раза.