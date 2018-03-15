РИАМО - 15 мар. Более 16 тысяч обращений поступило в Роспотребнадзор от жителей Московской области в 2017 году, из них более половины - обращения по поводу розничной торговли, сообщил журналистам в четверг начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора Московской области Александр Кайдаш.

«В 2017 году управлением Роспотребнадзора по Московской области рассмотрено более 16 тысяч обращений на нарушения прав потребителей, из них в сфере розничной торговли - более 8 тысяч», - сказал Кайдаш.

Он подчеркнул, что все обращения потребителей становятся основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий. По результатам проведенных проверок и рассмотрения обращений граждан в прошлом году было подготовлено и подано 179 исковых заявлений в защиту прав потребителей, это на 54% больше, чем в 2016 году.