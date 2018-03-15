РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Сотрудники полиции задержали жителя подмосковного Подольска с 4 граммами героина, ему грозит до 15 лет тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по горокругу Подольск во дворе одного из домов на Бородинском бульваре задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя, у которого в кармане куртки находился сверток с порошкообразным веществом. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой более 4 граммов», – говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанному гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.