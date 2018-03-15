РИАМО - 15 мар. На станции «Очаково» Киевского направления Московской железной дороги электричка сбила мужчину, который забирался на платформу перед близко идущим поездом, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сегодня в 14:00 на станции «Очаково» Киевского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Москва - Апрелевка травмирован мужчина. Госпитализирован. По предварительной информации, забирался на платформу перед близко идущим электропоездом», - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает транспортная полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются, добавил он.