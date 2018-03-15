РИАМО - 15 мар. Сотрудники полиции задержали в подмосковном Королеве 48-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в двойном убийстве, сообщается на сайте МВД РФ.

Как уточняется в материале, в подъезде одного из домов был обнаружен свернутый окровавленный ковер, обмотанный проволокой. Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, установили, что в ковер оказалось завернуто тело 37-летней местной жительницы со следами насильственной смерти.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен ранее судимый 48-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что на балконе его квартиры был обнаружен труп мужчины.

«Злоумышленник пояснил, что ночью во время распития спиртных напитков между ним и погибшими произошла ссора, в результате которой он нанес побои знакомому и ножевые ранения своей сожительнице», - отметила Волк.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.