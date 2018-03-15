РИАМО - 15 мар. В Подмосковье может появиться центр занятий карате для параспортсменов, где они получат возможность готовиться к Паралимпиаде, сообщил журналистам в четверг министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«В олимпийскую программу вошло карате, мы его развиваем, мы лидеры в России, хочется развивать паралимпийскую дисциплину, мы с руководителем Федерации поговорили, нашли поддержку. Я думаю, что одним из пилотных центров появления паракарате станет Московская область», - сказал Терюшков.

Кроме этого, в Подмосковье планируют развивать центры легкой атлетики. В частности, в Клину намерены открыть центр метания. В Щелкове начнут в полном объеме использовать легкоатлетический манеж. Сейчас в центральном ядре манежа расположен корт для мини-футбола. Футболистам предложат переехать в Люберцы, а в центре сделают сектор для прыжков в высоту и прыжков с шестом, а также ямы для прыжков в длину.

Ранее Терюшков сообщил, что в Подмосковье набирает популярность женский хоккей: с 2013 года число девушек, занимающихся этим видом спорта, выросло в четыре раза, со 100 до 400 человек.