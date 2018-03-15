РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. Боевое знамя нового образца вручили отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского в Балашихе в преддверии дня Росгвардии, торжественная церемония прошла в четверг, передает корреспондент Балашихинского информагентства.

«На Геральдическом совете при президенте РФ было принято решение о замене боевых знамен уже с той символикой, которая утверждена для Федеральных служб Росгвардии. Была проведена большая, объемная работа по переизданию боевых знамен, их согласованию с Геральдическим советом. И вот указом президента эта символика утверждена, идет процедура вручения новых боевых знамен воинским соединениям и частям войск Росгвардии», – сказал первый заместитель директора Федеральной службы войск гвардии РФ, генерал-полковник Сергей Меликов.

По сведениям агентства, вместе с грамотой президента России Меликов торжественно передал новое знамя командиру дивизии имени Феликса Дзержинского, генерал-майору Дмитрию Черепанову.

По словам Меликова, наряду с дивизией имени Дзержинского боевое знамя нового образца также получил Саратовский военный институт. Воинское формирование и высшее учебное заведение представят войска Росгвардии на Параде Победы 9 мая на Красной площади.

По данным агентства, в торжественной церемонии передачи боевого знамени приняли участие почетные гости, представители общественных организаций, духовенства, силовых структур, ветераны. Участники мероприятия также возложили цветы к мемориалу воинам дивизии, погибшим при исполнении воинского долга.