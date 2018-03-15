РИАМО - 15 мар. На Ярославском шоссе в Подмосковье отремонтируют девять мостов и путепроводов, ремонт продлится с 1 апреля по 15 октября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль».

«С 1 апреля 2018 года на подмосковном участке федеральной дороги М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе) стартует ремонт девяти дорожных сооружений. Работы пройдут на мостах и путепроводах, расположенных на 56, 67, 68, 70, 73, 79, 85 и 86 километрах трассы. Еще один путепровод – на 59-м километре – будет отремонтирован капитально», - отмечается в сообщении.

На время проведения работ – до 15 октября 2018 года – движение транспорта будет ограничено сужением проезжей части.

В ходе работ отремонтируют конструктивные элементы сооружений – пролетные строения, опоры и конусы, восстановят дорожное покрытие и деформационные швы. В целях повышения безопасности движения установят новые перильные и барьерные ограждения, светоотражающие дорожные знаки, обновят разметку.

«Выполнение работ сразу на девяти объектах позволит в будущем довольно долго не создавать затруднений для движения автомобилистов. Межремонтный срок службы дорожных сооружений составляет 20 лет, а в случае капитальных работ – 30 лет», - поясняется в сообщении.