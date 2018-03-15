РИАМО - 15 мар. Организация голосования на президентских выборах в Москве 18 марта станет примером не только для российских регионов, но и для всех мегаполисов мира, сообщил РИАМО в четверг председатель Мосгордумы, заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Алексей Шапошников.

Он отметил, что в столице установлен стандарт проведения выборов: по традиции на избирательных участках будет вестись видеонаблюдение, впервые сформирован корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, волонтеры которого выйдут на все избирательные участки в городе.

«Уверен, что общественный штаб в очередной раз отработает на высоком уровне. Москва будет примером не только для российских регионов, но и для всех мегаполисов мира с точки зрения проведения, открытости и честности выборов», - заключил Шапошников.

По его словам, Москва полностью готова к проведению выборов президента России 18 марта.

«В ходе сегодняшнего круглого стола это еще раз подтвердили представители исполнительной власти, Московской городской избирательной комиссии, территориальных избирательных комиссий и руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами. Это была последняя крупная встреча перед днем голосования», - добавил Шапошников.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

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