РИАМО – 15 мар. Депутаты Госдумы предложили разрешить инвалидам парковать свои автомобили на специальных парковочных местах, даже если у них нет разрешения на бесплатную парковку, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«В Госдуму России в четверг внесут законопроект, согласно которому инвалидам могут разрешить парковать свои автомобили в отведенных для них местах даже при отсутствии специального разрешения на бесплатную парковку. Инициаторами поправок стали депутаты от фракции ЛДПР», — говорится в сообщении.

В законопроекте предлагается уточнить часть девятую статьи 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». Согласно документу, на каждой стоянке выделяются места для бесплатной парковки инвалидов.

Как уточняется в сообщении, депутаты привели в пример российскую столицу, где при парковке на платных стоянках инвалидам дополнительно требуется наличие парковочного разрешения инвалида, включенного в реестр города Москвы. В случае отсутствия такого разрешения, инвалиду выписывается штраф в размере 2,5 тысяч рублей.