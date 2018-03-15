РИАМО - 15 мар. Информация о том, что поезд компании «Аэроэкспресс» сбил человека в столице, не соответствует действительности, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы организации.

«Поезд «Аэроэкспресс» не сбивал человека, была электричка», - сказал собеседник агентства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в 10:20 на станции в районе Бутырского вала проходящим аэроэкспрессом была смертельно травмирована женщина, личность которой пока не установлена.