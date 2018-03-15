РИАМО – 15 мар. Президент России Владимир Путин рассказал, что захватившие зрителей мюзикла «Норд-Ост» террористы планировали привезти заложников на Красную площадь и расстреливать их там, сообщает Газета.ru.

«В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и прямо на Красной площади расстреливать их, выбрасывая тела на улицу. С целью оказать такое воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить», - сказал Путин в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова.

Президент также отметил, что в день штурма газ, запущенный в зал центра до начала операции силовиков, не сработал. Он подчеркнул, что ждать было больше нельзя.

«Никто, кроме меня, это решение принять не мог», - признался Путин.

По его мнению, число жертв могло быть больше, если бы не предпринимались активные действия.

Теракт на Дубровке произошел 23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост» в здании дома культуры ОАО «Московский подшипник» в Москве. Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым в течение двух суток удерживала 916 заложников, требуя власти РФ вывести из Чечни войска. В результате штурма были убиты все находившиеся в здании в тот момент террористы и освобождена часть заложников.

По официальным данным, во время операции погибли 130 человек из числа заложников. Шестерых участников захвата приговорили к длительным срокам заключения, 40 террористов уничтожили в ходе спецопераций, в международном розыске находится один соучастник – Герихан Дудаев.