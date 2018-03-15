РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Жители микрорайона Климовск подмосковного Подольска пожаловались властям города на забытые строителями туалетные кабинки возле одного из многоквартирных домов и попросили их убрать, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница дома.

По словам жителей, фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области на протяжении двух лет делал капремонт дома на улице Заводская, 15/1, в микрорайоне Климовск, но ремонт заказчик так и не принял. Потом строители уехали, а после себя оставили вагончики, в которых жили, и туалетные кабинки.

«Вагончики вскрыли и устроили там притон, мы пожаловались в местное территориальное управление и их убрали, но два туалета оставили. От них давно идет жуткая вонь, один уже взломали, и жители вынуждены наблюдать не очень приятную картину. Мимо них проходят люди, дети идут в школу, и все вынуждены на все это смотреть. Страшно подумать, что нас ждет этой весной», – сказала жительница дома.

По словам сотрудника территориального управления «Климовск», после письменного запроса в фонд капремонта с просьбой убрать вагончики и туалеты, убрали только вагончики. После повторного обращения обещали забрать туалетные кабинки на следующей неделе после 18 марта.