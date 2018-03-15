РИАМО – 15 мар. Президент России Владимир Путин признался, что лихачил за рулем «Запорожца», который в 1972 году случайно выиграла в лотерее его мама, сообщает Газета.ru.

«Такое бывало, не буду скрывать. И я сожалею об этом. И прошу никогда никого не делать этого», - поделился воспоминаниями Путин во второй части документального фильма журналиста Андрея Кондрашова.

Президент рассказал, что его мама работала нянечкой в больнице на Васильевском острове, где в буфете вместо сдачи ей дали пару лотерейных билетов, о которых она забыла. Когда семья узнала, что билет выигрышный, то на семейном совете обсуждали возможность его продажи, чтобы на полученные деньги улучшить непростые жилищные условия.

«Мама с папой за столом сидели и думали, что с этим билетом делать. И вдруг мама говорит: возьмем машину, пусть сынок ездит на машине. Понимаете, что это значило для моих родителей?» - сказал Путин.

В процессе эксплуатации оказалось, что «Запорожец» сильно шумел из-за сломанного глушителя.

При этом, по словам президента, правил дорожного движения он старался не нарушать, и они с друзьями пели песни, катаясь по ночному городу.