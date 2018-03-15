РИАМО - 15 мар. Столице присудили сразу несколько премий международного рейтингового журнала fDi Magazine, церемония награждения прошла в рамках ежегодной Международной выставки инвестиций и недвижимости MIPIM в Каннах, говорится в сообщении пресс-службы департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

fDi Magazine входит в Financial Times Group, журнал составляет рейтинги городов и регионов мира с точки зрения их перспективного развития в ближайшие два года. Почетные грамоты от имени правительства Москвы принял глава столичной делегации, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин.

«Москва, в частности, оказалась среди лучших европейских городов в номинациях лучший экономический потенциал, лучший город Восточной Европы, самый благоприятный город для ведения бизнеса, самый привлекательный город для инвестиций, а также самый комфортный для жизни город», - говорится в сообщении.

Черемин поблагодарил экспертов за столь высокую оценку работы столичного правительства и заверил, что Москва не упустит новые возможности для развития, связанные с проведением чемпионата мира по футболу-2018.

Кроме того, футбольная тематика стала основной и на инвестиционной конференции «Открой Москву – следуй за чемпионами». Участники обсудили готовность города к проведению мундиаля, а также то, как участие в крупных международных спортивных мероприятиях влияет на развитие мегаполиса в целом.

Основными спикерами конференции стали Черемин, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, глава транзакционного бизнеса региона EMEA, COO, Cushman & Wakefield UK Стивен Скрин, архитектор Эрик Ван Эгераат, управляющий партнер ADG Group Григорий Печерский, журналист Нобель Арустамян и замгендиректора ЗАО «Рено Россия» Татьяна Редько.

Черемин обратил внимание на положительную динамику в инвестиционном климате города и растущую востребованность у иностранных инвесторов.

«По данным Росстата, за три квартала 2017 года объем инвестиций в основной капитал в Москве составил 1,1 триллиона рублей, что в реальном выражении на 20% больше чем за те же месяцы 2016 года. За семь лет объем инвестиций в основной капитал вырос на 70% в сопоставимых ценах к уровню 2010 года», - отметил министр.

По его словам, программы по реновации промышленных территорий, реновация жилого фонда – все эти программы влияют на качество инфраструктуры, что не может быть не замечено бизнес-сообществом в их рейтингах.

Как отметил главный архитектор Москвы, для российской столицы в этом году есть и дополнительный стимул участия в выставке MIPIM.

«Мы надеемся увезти значимый трофей – награду премии MIPIM Awards, на которую претендуют стадион «Лужники» и парк «Зарядье». Оба проекта представлены на стенде правительства Москвы. Они имеют очень большое значение для города, поэтому мы рассчитываем на победу», – подчеркнул Кузнецов.

Международная выставка инвестиций и недвижимости в Каннах продлится до 16 марта. MIPIM является одним из крупнейших и престижных международных форумов в мире в сфере инвестиций и недвижимости. В выставке, которая проводится ежегодно с 1990 года, принимают участие наиболее влиятельные представители всех секторов этого рынка из 89 стран.