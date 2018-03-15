РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 15 мар. Для жителей городского округа Орехово-Зуево подготовлена культурно-развлекательная программа из более 70 мероприятий, которые пройдут на избирательных участках 18 марта, сообщил официальный представитель администрации городского округа.

«Приглашаем жителей Орехово-Зуева принять участие в массовых спортивных и культурных мероприятиях, которые пройдут в день выборов президента РФ 18 марта на 30 избирательных участках городского округа. Программа включает более 70 развлечений, в том числе спортивный фестиваль «Энергия Весны», конкурс на лучшее оформление санок «Креативный транспорт для малышей», выставку-продажу мучных изделий «Сладкая ярмарка», – сказал представитель администрации.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, для избирателей подготовили концерты народных коллективов, флешмобы. Жители смогут поучаствовать в конкурсах «Мама, папа, я — дружная семья», «Мисс очарование» и других.

Развлекательная программа рассчитана на весь день с 10:00 до 19:00. На все мероприятия вход свободный.

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