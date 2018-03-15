РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 мар. Для жителей подмосковной Балашихи с апреля планируют запустить сезонный межмуниципальный маршрут общественного транспорта, сообщил в четверг глава городского округа Сергей Юров.

«С 1 апреля в Балашихе мы запускаем сезонный маршрут общественного транспорта №31, который свяжет микрорайон Балашиха-2 и кладбище «Новское». Маршрут обслуживают два автобуса», – сказал Юров.

Он добавил, что сезонный маршрут будет работать до 30 апреля по выходным и праздничным дням. Путь его следования начинается с улицы Объединения. Режим работы маршрута – с 9:05 до 16:00.

По данным Балашихинского информагентства, сезонный межмуниципальный маршрут №31 «Балашиха-2 – Новский квартал» работает в Балашихе ежегодно. Путь следования маршрута: улица Объединения – Свердлова – Спортивная – Крупешина – Советская – автодорога М-7 «Волга» Москва – Нижний Новгород – Новское шоссе (кладбище «Новское»).