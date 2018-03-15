РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мар. В четверг в школе №12 городского округа Красногорск открыли столовую на 120 мест в рамках муниципальной программы «Взлетай!», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Мы открываем вторую школьную столовую в рамках муниципальной программы «Взлетай!». За счет средств бюджета муниципалитета мы не просто сделали ремонт – содержательно изменили систему питания в школе, полностью реконструировали пищевой блок, чтобы кормить детей правильно, здоровой пищей. Столовая рассчитана на 120 мест, надеюсь, в скором времени ее посещаемость повысится, до ремонта она составляла 60-70 человек в день», – сказал глава городского округа Красногорск Радий Хабиров.

Он отметил, что из бюджета округа было выделено 7,3 миллиона рублей на ремонт столовой, технологическое оборудование пищеблока, замену посуды и форму сотрудникам. По словам Хабирова, в рамках программы «Взлетай!», которая рассчитана на три года, в школах также открываются стоматологические кабинеты. Уже готовы и ждут лицензирования восемь кабинетов, еще семь в процессе ремонта и оборудования.

«Значительная часть элементов муниципальной программы «Взлетай!» направлена на повышение здоровья – здоровое питание, здоровые зубы и здоровое тело. Мы открываем в школах столовые, стоматологические кабинеты и развиваем несколько видов спорта», – сказал Хабиров.

Он пояснил, что в рамках целевой комплексной программы «Взлетай!» старшеклассников также учат управлять автомобилем, свободно выражать свои мысли публично, разговаривать по-английски, играть в шахматы и танцевать вальс.

«В рамках программы 155 школьников изучают автодело на базе четырех школ округа. Ученики Нахабинской гимназии №4 уже сдают экзамены в ГИБДД, надеюсь, все они успешно получат право управления автомобилем», – дополнила начальник управления образования администрации округа Наталья Тимошина.