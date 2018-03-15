РИАМО - 15 мар. Церемония прощания с народным артистом СССР, советским и российским режиссером Олегом Табаковым завершилась в Московском художественном театре имени А.П. Чехова в центре столицы, собравшиеся почтили память умершего и проводили его громкими и продолжительными аплодисментами, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Олег Павлович так много дал нам, при этом так мало говоря пафосно. Он так просто говорил о главных вещах. Это такой талант - видеть молодых и общаться с ними. Дорогой Олег Павлович, ты наши корни. Спасибо тебе большое и прости нас, пожалуйста. Прощай. Спасибо докторам, которые продлили (его жизнь - ред.) на месяцы, вы герои», - завершил панихиду ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Несколько сотен людей, собравшиеся на улице, несмотря на снегопад, проводили гроб с артистом под музыку, исполняемую симфоническим оркестром.

В числе пришедших проститься присутствовали президент РФ Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Владимир Мединский, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, министр обороны России Сергей Шойгу, председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, с великим актером пришли проститься актеры Валентин Гафт, Сергей Безруков, Владимир Машков, Юрий Стоянов, Андрей Бурковский, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, режиссеры Александр Калягин и Адольф Шапиро, заслуженный артист РСФСР Игорь Костолевский, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и другие.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Похоронят актера в четверг на Новодевичьем кладбище столицы.

Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Артист был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру актер исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.