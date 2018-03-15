РИАМО - 15 мар. Карантин по бешенству животных отменили в деревне Аксеново городского округа Клин, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 16 июля 2017 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Аксеново городского округа Клин», - говорится в тексте постановления.

Карантин отменили от западной границы деревни Чернятино до восточной границы Попелково, далее на север вдоль границы городского округа Клин до западной границы деревни Чернятино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.