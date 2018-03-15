РИАМО - 15 мар. Практика сева сои в Подмосковье может быть продолжена в 2018 году, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Определенный урожай был получен, поэтому мы обсуждали с компанией, которая делала этот пробный сев, возможно, порядка 150 - 200 гектаров земли будут засеяны под сою в Подмосковье в этом году», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он отметил, что соя неактивно культивируется в Подмосковье. По словам министра, это происходит потому, что у этого растения достаточно поздние сроки уборки, а в регионе может рано выпадать снег.

Разин добавил, что также идет возвращение к старым масличным культурам.

«Сейчас активно не используются в севообороте такие культуры, как рыжик и сурепица. Их также начнут сажать в 2018 году», - уточнил Разин.