РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Подольский хоккейный клуб «Кузнечики» сыграет с командой «World class» в Москве 18 марта в рамках регулярного чемпионата российской товарищеской хоккейной лиги (РТХЛ), сообщается в группе «Хоккейный клуб «Кузнечики»» в соцсети «ВКонтакте».

«Уже в это воскресенье, 18 марта, в 21:00 в Ледовом дворце «Марьино» в Москве состоится первая полуфинальная игра между ХК «Кузнечики» из Подольска и ХК «World Class». В текущем сезоне регулярного чемпионата команды встречались дважды. Первую игру подольчане выиграли со счетом 8:4, а вторую завершили со счетом 2:2», – говорится в сообщении.

Матч будет проходить в рамках регулярного чемпионата российской товарищеской хоккейной лиги в дивизионе «КБЧ-Восток» и состоится в 21:00 в Ледовом дворце «Марьино» в Москве по адресу: улица Братиславская, дом №26.