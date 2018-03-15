РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров посетил ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве и вручил благодарности госкорпорации «Роскосмос» отличившимся сотрудникам, сообщается на сайте РКК «Энергия».

В четверг РКК «Энергия» с рабочим визитом посетила делегация госкорпорации «Роскосмос» во главе с генеральным директором Игорем Комаровым. В конференц-зале предприятия состоялось рабочее совещание с представителями трудового коллектива «Энергии». Руководитель Роскосмоса рассказал о современном состоянии дел и перспективах ракетно-космической отрасли на ближайшее десятилетие.

«В завершение рабочего визита Игорь Комаров поблагодарил коллектив РКК «Энергия» за успешную работу и вручил благодарности госкорпорации «Роскосмос» генеральному директору Завода экспериментального машиностроения корпорации «Энергия» Игорю Мальцеву, слесарю-сборщику Дмитрию Петрухнову и ведущему инженеру-конструктору Илье Чунареву», – говорится в сообщении.