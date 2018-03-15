РИАМО – 15 мар. Найденные на бывшем московском автозаводе ЗИЛ муляжи взрывных устройств не опасны, так как не содержат взрывчатых веществ, сообщает «Интерфакс».

«Исследование изъятых цилиндров показало, что они не содержат каких-либо взрывчатых или других веществ, представляющих угрозу жизни и здоровья», - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, отметил он, предметы весьма похожи на взрывные устройства, поскольку представляли собой скрепленные липкой лентой картонные цилиндры с запаянными в них проводами. Цилиндры обнаружил местный охранник, который сообщил о находке экстренным службам.

Не исключено, что этот инцидент был проверкой предприятия на антитеррористическую устойчивость, добавил источник. Агентство не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранительные органы накануне изъяли подозрительные цилиндры в техническом проходе к мосту Московского центрального кольца на территории бывшего автомобильного завода ЗИЛ на юге Москвы.