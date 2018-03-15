РИАМО - 15 мар. Специалисты технологичной китайской компании EBANG посетили подмосковную ОЭЗ «Дубна» для ознакомления с инвестиционными возможностями крупнейшей особой экономической зоны России, говорится в сообщении пресс-службы АО «Корпорация развития Московской области».

Компания EBANG специализируется на разработке, производстве, маркетинге и обслуживании систем передачи данных, оптико-волоконной связи и сетевых продуктов. Компания имеет законченные технологии, ведет профильные разработки и внедряет их в массовое производство.

«Сейчас EBANG изучает инвестиционные возможности российских промышленных площадок, чтобы оценить перспективы локализации своего производства в России», - говорится в сообщении.

Как отметил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Монкевич, в Китае стремительно повышается себестоимость производства. В частности, растет зарплатный фонд производственных предприятий, что снижает доходность экспортных поставок и конкурентоспособность товаров, произведенных в КНР.

«В результате, сейчас инвесторы из Китая присматриваются к индустриальным площадкам в других странах», - пояснил Монкевич.

По его словам, пока это в большинстве своем ознакомительные визиты, и, учитывая специфику принятия решений в КНР, реальных шагов по реализации инвестиционных проектов придется еще подождать. Однако глубокое изучение рынка свидетельствует о предметном интересе китайских инвесторов к российским промышленным площадкам.

«ОЭЗ «Дубна», предоставляющая очень серьезный пакет льгот для технологичных компаний, вполне может рассчитывать на повышенный интерес со стороны китайских разработчиков», - добавил Монкевич.

Он также уточнил, что налоговые льготы в рамках ОЭЗ, низкая стоимость земли, низкие арендные ставки и масса других преференций для новых резидентов, выгодно отличают ОЭЗ «Дубна».

«Поэтому с большой долей вероятности переговоры с компанией EBANG будут продолжены и в итоге выльются в новый инвестпроект. Принимая во внимание тенденции по поиску новых производственных площадок, первый резидент из Китая может стать центром притяжения в ОЭЗ других инвесторов из КНР», - заключил Монкевич.