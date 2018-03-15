РИАМО - 15 мар. На прощании с народным артистом СССР Олегом Табаковым его вдова Марина Зудина поблагодарила мужа за совместно прожитые в счастье годы и призналась в вечной любви к Табакову.

Панихида по народному артисту СССР, режиссеру Олегу Табакову проходит в четверг в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Камергерском переулке в центре столицы. В числе прибывших на прощание — супруга и дети, друзья и коллеги покойного, а также общественные и политические деятели, артисты театра и кино, поклонники Табакова и студенты театральных училищ.

«Я была счастливой женщиной. Он меня любил всю жизнь, подарил двух замечательных детей. Хочу сказать спасибо ему за те годы невероятного счастья и легкости, за детей и любовь, учеников, которые теперь меня поддерживают, друзей, которые рядом со мной. Теперь каждый наш поступок мы будем соизмерять с тем, а как бы сделал или подумал, придумал он. Олег, милый, спасибо тебе. Я очень любила тебя и буду любить», - сказала Зудина.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Похоронят актера в четверг на Новодевичьем кладбище столицы.

Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Артист был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру актер исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.