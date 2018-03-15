РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Большую часть ветхого и аварийного жилья в подмосковном Подольске планируют расселить за счет достройки нового микрорайона Кузнечики-2, сейчас идет передача земли от Минобороны в муниципалитет, сообщил глава городского округа Николай Пестов во время подведения итогов социально-экономического развития города за 2017 год.

В своем отчете Пестов пояснил, что в Подольске остро стоит вопрос расселения ветхого и аварийного жилфонда. На 1 января 2018 года он превышает на территории округа 160 тысяч квадратных метров. Инвестконтракты о развитии уже застроенных территорий не помогут решить эту проблему.

«В ходе рассмотрения генерального плана горокруга Подольск летом 2017 года на «Строительном часе» у губернатора Московской области мы вышли с предложением о том, чтобы недостроенные дома в новом микрорайоне Кузнечики-2 передали в муниципальную собственность. Предложение поддержали Минстрой и Главархитектура региона. Предложение встретило понимание у руководства области и сегодня идет оформление документов министерством обороны РФ о передаче этого военного недостроя нам для решения задач расселения ветхого, а также аварийного жилфонда», – сказал Пестов.

По его словам, после передачи микрорайона Кузнечики-2 в собственность муниципалитета власти привлекут нового инвестора-застройщика. Значительное количество жилья используют для расселения ветхого и аварийного жилфонда на территории всего горокруга.

Минобороны ранее строило в этом микрорайоне многоэтажные дома. В настоящее время построены коробки 11 домов, но к ним еще не подведены коммуникации. Работы по их подведению начнутся после того, как федеральная собственность перейдет в муниципальную. К окончанию строительства вопрос о расселении аварийного жилфонда может быть решен полностью.