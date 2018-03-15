РИАМО - 15 мар. Ежедневно свыше 700 специалистов и волонтеров патрулируют водоемы Подмосковья, чтобы предотвратить несчастные случаи на тонком льду, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Как отметил Пестов, по причине потепления лед на большинстве водоемов Московской области уже утратил свою прочность, в связи с чем повысились риски несчастных случаев. Для их предотвращения в регионе усилено патрулирование водных объектов.

«В ежедневном патрулировании водных объектов на территории Московской области задействовано более 700 человек – это сотрудники ГУ МЧС (России – ред.) по Московской области, «Мособлпожспаса», правоохранительных органов, органов местного самоуправления, добровольцы и волонтеры. Задействуется свыше 100 единиц спецтехники – автомобилей, квадроциклов, снегоходов, судов на воздушной подушке», - сказал Пестов.

В ходе патрулирования с помощью специального оборудования проводятся замеры толщины и плотности льда. В настоящее время замеры фиксируют, что на большинстве водоемов лед стал тоньше.

Как отмечается в сообщении, большое внимание уделяется профилактической работе. С рыбаками проводятся разъяснительные беседы. На берегах водоемов устанавливаются и обновляются предупреждающие таблички и шлагбаумы.

Кроме того, тема безопасности на водных объектах обсуждается в рамках уроков безопасности в учебных заведениях – спасатели рассказывают детям о правилах поведения на льду, обучают, как выбираться из ледяной воды самостоятельно и как помочь выбраться пострадавшему.