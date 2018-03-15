РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. Обновленная детская хоровая школа «Подлипки» в Королеве может стать еще одним культурным центром Подмосковья, сообщила министр культуры региона Оксана Косарева во время торжественного открытия школы после ремонта.

В четверг хоровую школу в Королеве открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Гости праздника посмотрели концерт, организованный воспитанниками школы, и фильм об истории музыкальной организации.

«Школа уникальная, в Московской области всего три такие специализированные школы, где дети в основном занимаются хоровым пением. Считаю, что эта школа станет новым культурным центром Королева и Подмосковья, потому что сцена и зал после ремонта позволяют проводить здесь детские спектакли, сюда будут приезжать областные, московские и федеральные театры и давать представления», - сказала Косарева.

В 2016 году хоровая школа вошла в топ-50 лучших школ России. Капитальный ремонт в ней проведен по программе «Образование Подмосковья». Более 120 миллионов рублей выделено на ремонт из областного бюджета и более 50 – из муниципального.

В школе открыты 18 аудиторий для индивидуальных занятий и пять для групповых, два специальных хоровых зала, концертные залы на 100 и 300 мест. В школе обучается более 750 детей, создано девять сводных хоров. В 2018 году здание хоровой школы «Подлипки» отметит 90-летие.