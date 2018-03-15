РИАМО – 15 мар. Банк «Возрождение» вводит накопительный счет «Удобный», который позволит клиентам свободно распоряжаться своими средствами и получать процент на остаток 5% годовых при размещении средств даже на один день, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Счет бессрочный, открывается в рублях РФ, без ограничений на пополнение и снятие. Ограничения на минимальную и максимальную сумму также отсутствуют. Проценты выплачиваются ежемесячно. Ставка 5% на остаток по счету начисляется на сумму до 5 миллионов рублей включительно, свыше 5 миллионов рублей ставка составит 0,01%», - говорится в сообщении.

Средствами можно управлять дистанционно, подключившись к интернет-банку. Открыть счет можно в личном кабинете банкомата или терминала, в интернет-банке и в любом офисе банка.

Узнать более подробную информацию по вкладам и счетам можно на сайте банка «Возрождение» в разделе «Частным лицам» – «Вклады» и по телефону: 8-800-755-00-05 (бесплатно по России).

«Наш накопительный счет является удобной и простой альтернативой вкладу или банковской карте и отличным вариантом для тех, кто хочет пользоваться средствами без ограничений, свободно совершать любые операции, включая переводы и платежи, и при этом получать доход на остаток. Он выгоден и удобен, например, для зачисления пенсии или перечисления заработной платы», - отметил руководитель розничного блока банка «Возрождение» Антон Рябов.