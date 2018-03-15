РИАМО - 15 мар. Порядка 700 дольщиков долгостроя ЖК «Квартал Лукино» в подмосковной Балашихе в ближайшее время получат ключи от своих квартир, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Завершено строительство жилого комплекса «Квартал Лукино», расположенного в микрорайоне «Пехра-Покровское» городского округа Балашиха по улице Лукино. Застройщику ОАО «Севморшельфнефтегаз» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию двух 17-этажных жилых домов. В ближайшее время 688 дольщиков, вложивших денежные средства в эту стройку, получат ключи от своих квартир», - сообщил зампред областного правительства – министр строительного комплекса Московской области Максим Фомин.

Речь идет о 7-ом и 8-ом корпусах жилого комплекса «Квартал Лукино». Возведение объектов началось в 2011 году, и из-за ненадлежащего финансирования строительство было приостановлено в мае 2015 года. Для завершения строительства жилого комплекса и решения проблем пострадавших граждан был привлечен новый инвестор ГК «Гранель», который в июне 2016 года приступил к реализации проекта. Данная компания включена в список застройщиков области, выполняющих свои обязательства перед участниками долевого строительства в срок.

Строительные работы на объекте были завершены в конце 2017 года. Однако не урегулированными оставались земельно-правовые вопросы, препятствующие получению разрешения на ввод домов в эксплуатацию. Часть земельных участков вошла в природоохранную зону парка «Лосиный остров». Для решения данного вопроса и скорейшего ввода домов в эксплуатацию было необходимо участие Минприроды России.

В результате проведенных правительством Московской области выездных мероприятий и совещаний, при участии полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева, было принято совместное согласованное решение о подписании соглашения о хозяйственной деятельности в отношении построенных домов, которое позволило получить согласование Минприроды и ввести указанный объект в эксплуатацию.