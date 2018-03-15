РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 мар. Жители поселения Малаховка подмосковных Люберец могут жаловаться на ржавую воду в управляющую компанию «УК МУЖЭП» через социальные сети, сообщил в Instagram представитель территориального управления «Красково-Малаховка».

Ранее жители Малаховки пожаловались в соцсетях на то, что 13 марта с 13:00 и до конца дня из-под крана шла коричневая вода в домах №№3, 6/1,6/2 в Безымянном тупике.

«Свои обращения и вопросы по качеству обслуживания в управляющую компанию «УК МУЖЭП» вы можете направлять по телефону: 8(495)501-50-61, по электронному адресу: muzhep@inbox.ru, а также через директ в instagram: @uk_muzhep_malahovka. Круглосуточно можно обращаться в диспетчерскую по телефонам: 8(495)567-37-04, 8(495)578-06-86», – говорится в сообщении.

Компания «УК МУЖЭП» находится по адресу: Малаховка, Быковское шоссе, дом №40. Также можно прийти на прием к главному инженеру и гендиректору. Приемы проходят по вторникам с 14:00 до 17:00.