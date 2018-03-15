РИАМО - 15 мар. Концертный зал филармонии в столичном парке «Зарядье» планируется ввести в эксплуатацию в мае-июне 2018 года, зал станет основной площадкой Московского урбанистического форума, который пройдет с 17 по 22 июля, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Общая площадь нового здания филармонии в «Зарядье» составит 25,2 тысячи квадратных метров. Под большим стеклянным куполом, украшенным прозрачной стеклянной «корой», разместятся два зала. Большой зал будет вмещать 1560 зрителей, а малый - 400. Над акустикой концертного зала работали лучшие специалисты, среди которых был один из самых известных инженеров акустического проектирования в мире - японец Ясухиса Тойота.

«Мы проведем форум в новом концертном зале, который сейчас достраивается. Его ввод в эксплуатацию запланирован к началу Московского урбанистического форума. Надеемся, что проведение МУФ в «Зарядье» позволит получить уникальные результаты работы форума», - сказала замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Надежда Караванова в ходе международной выставки недвижимости MIPIM-2018 в Каннах.

Она пояснила, что организаторы МУФ сформулировали его основную повестку так: «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

«В условиях конкуренции глобальных мегаполисов, которая сейчас происходит во всем мире, главным фактором является качество человеческого капитала. Поэтому основной фокус в дискуссиях форума будет сделан на человека. Насколько комфортно простому человеку живется в крупном городе? Как те проекты, которые реализуются в мегаполисах, влияют на его мироощущение? Как они влияют на его образование и здоровье, на создание условий для его развития? Вот главные вопросы, которые мы ставим перед собой», - подчеркнула Караванова.

Как ранее заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, актуальность этой темы очевидна в свете стремительно меняющейся среды, образа жизни, внедрения новых технологий. Сейчас на первое место выходит человек и ценность коммуникации, в связи с этим важно выработать единые подходы в управлении городами, найти новые модели осознанного потребления.

В прошлом году Московский урбанистический форум стал самым масштабным за всю историю его проведения. В Москву приехали представители 70 стран-участниц. Число участников деловой программы превысило 10 тысяч человек, а участников фестивальной программы было не менее 70 тысяч.