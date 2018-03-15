РИАМО - 15 мар. Главгосстройнадзор Московской области проводит плановую проверку строящегося паркинга в подмосковных Мытищах, проверка продлится до 30 марта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к плановой проверке строительства наземной многоуровневой неотапливаемой автостоянки, расположенной в микрорайоне 16 городского округа Мытищи. Проверка продлится до 30 марта. Плановое завершение строительства – третий квартал 2018 года», - отмечается в сообщении.

Объект рассчитан на 268 машино-мест и 82 мото-места, площадь семиэтажного паркинга составляет 11903 квадратных метра. Застройщиком выступает ООО «Загородная усадьба». Финансирование - средства инвестора.

«В настоящее время на объекте выполняются работы по монтажу колонн и плит перекрытия второго-третьего этажей, ведется монтаж фасадных панелей», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.