РИАМО - 15 мар. Народный артист СССР Олег Табаков был для своих учеников как родной отец, и после смерти мэтра все «цыплята табака» буквально осиротели, сообщил на панихиде по Табакову художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

Панихида по народному артисту СССР, режиссеру Олегу Табакову проходит в четверг в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Камергерском переулке в центре столицы. В числе прибывших на прощание — супруга и дети, друзья и коллеги покойного, а также общественные и политические деятели, артисты театра и кино, поклонники Табакова и студенты театральных училищ.

«Мы, конечно, осиротели. С нас теперь большой спрос, потому как ты несешь ответственность, на тебя пристальный взгляд, потому что ты - ученик Табакова. Нужно быть достойным. Очень сложно. До планки дотянуться невозможно. Будем стараться. Навсегда в наших сердцах», - сказал Безруков.

Он добавил, что учеников Табакова всегда называли «цыплятами табака».

«Из возраста цыплят мы уже давно выросли, но цыплятами в душе так и остались. Для нас вы были не просто учителем, вы были отец родной. Мы так всегда за глаза и называли: «Палыч, отец родной». Помимо учебы была отеческая забота. Всегда из любой поездки что-нибудь привозил, как в семью. Мы одна большая семья», - отметил Безруков.

По его словам, в голодные 1990-е годы Табаков привозил гуманитарную помощь в театр, подкармливал артистов.

«Привозил, и в буфете театра «Табакерка» распределяли, чтобы нас как-то поддержать», - вспомнил Безруков.

По воспоминаниям актера и кинорежиссера Владимира Меньшова, Табаков все время чувствовал ответственность перед своей счастливой судьбой.

«Он учил своих учеников быть жесткими и воспринимать жизнь жестко, потому что знал, как легко слететь с вершин, на которые тебя заносит жизнь. Благодарность его в жизни была бесконечной, что проявлялось в воспоминаниях», - сказал Меньшов.

Он добавил, что Табаков всегда с особой теплотой вспоминал своих друзей и учителей из Саратова, школы-студии МХАТ, театра «Современник».

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Похоронят актера в четверг на Новодевичьем кладбище столицы.

Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Артист был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру актер исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.