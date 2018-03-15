РИАМО - 15 мар. Мосгорнаследие выдало арендатору предписание на приостановку несанкционированных работ в жилом доме с лавками Золотаревой – Финогеновых, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Как уточняется в материале, 1 марта в ведомство поступило обращение управы района Арбат о возможном проведении несогласованных работ на объекте культурного наследия по адресу Смоленская площадь, 8/12/1, строение 1. В ходе проверки сотрудник Мосгорнаследия зафиксировал факт демонтажа перегородки и напольного покрытия, в здании была сбита штукатурка и расшиты потолки.

«Это, действительно, уникальный памятник. Жилой дом с лавками Золотаревой – Финогеновых был построен в начале XIX века, и является образцом небольшого городского особняка в стиле позднего московского классицизма. Сохранен первоначальный фасад, богато украшенный лепными элементами. Примечательно, что памятник расположен на территории, где в XVII веке находилась одна из самых старых слобод мастеров-каменщиков. Проводить работы на объектах культурного наследия без разрешения Мосгорнаследия незаконно, поэтому арендатор будет привлечен к административной отвественности», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В феврале 2018 года Мосгорнаследие согласовало проект приспособления части помещений, но разрешение на проведение работ по сохранению не выдавалось.

В настоящий момент ведется работа по возбуждению дела об административном правонарушении с проведением административного расследования по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ.