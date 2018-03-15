РИАМО - 15 мар. Реконструкция телестудии «Энтузиаст», расположенной на востоке столицы, позволит вдвое увеличить площади телевизионно-студийного комплекса, в ходе реконструкции над существующим зданием надстроят дополнительные этажи, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: 2-я улица Энтузиастов, владение 5, корпус 5 (ВАО) для проведения реконструкции телевизионно-студийного комплекса (ООО «Студия Энтузиаст»).

«После завершения работ по реконструкции объекта площадь телевизионно-студийного комплекса будет увеличена в два раза - с 10,7 тысячи до 21,5 тысячи квадратных метров. Реконструкция телестудии «Энтузиаст» будет проведена в рамках существующих габаритов здания за счет обустройства дополнительных этажей», - сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.