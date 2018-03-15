РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 мар. В подмосковном Красногорске за два месяца 2018 года выявили более 30 случаев заболевания корью, сообщила «РИАМО в Красногорске» главный государственный санитарный врач на территории городов Лобня, Долгопрудный, Химки и городского округа Красногорск Татьяна Старостина.

«В Красногорске за два месяца зарегистрировано более 30 случаев заболевания корью. 90% заболевших – дети, в том числе восемь – в возрасте до одного года. Все, у кого диагностировано данное заболевание, не были привиты от кори», – сказала Старостина.

По ее словам, единственной профилактической мерой является вакцинация.

«Корь считается самым высококонтагиозным (заразным – ред.) заболеванием в мире. Если вы не привиты и не болели ранее, и встретились с больным корью, заражение неизбежно», – отметила Старостина.

Главный санитарный врач округа добавила, что прививку от кори могут сделать взрослые и дети в возрасте от года в муниципальных лечебных учреждениях по месту жительства. Вакцинация бесплатна.

«Главная опасность кори – ее осложнения: тяжелые формы пневмонии, отиты, последствия которых остаются на всю жизнь. Вместе с тем в округе Красногорск не зарегистрировано ни одного случая осложнений после прививок от кори», – подчеркнула Старостина.

Корь – вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей. Болезнь поражает защитные клетки организма и снижает иммунитет.