РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. Воспитанники детской хоровой школы «Подлипки» имени Б.А. Толочкова в подмосковном Королеве выступили с первым концертом на обновленной сцене, концерт посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

Концерт состоялся в Королеве в четверг во время торжественного открытия хоровой школы после капитального ремонта. Школу открыл Андрей Воробьев. На церемонии присутствовали вице-губернатор Наталья Виртуозова, министр культуры Московской области Оксана Косарева, начальник главного управления социальных коммуникаций Ирина Плещева, глава Королева Александр Ходырев, педагоги, учителя и родители.

«Эта школа имеет большие традиции, здесь воспитано много уважаемых людей. Работа проделана очень большая, видно, что к ней подошли творчески и с душой. Это самое главное. Деньги можно выделить очень большие, но не всегда это дает результат. На примере этой школы видно, что только при грамотном и неравнодушном отношении к делу возможно достижение прекрасных результатов», - сказал Воробьев.

Сводный хор детской музыкальной школы выступил с небольшим концертом. Гости праздника смогли посмотреть фильм об истории школы. Глава региона оставил первое пожелание в книге почетных гостей, а директор школы Инна Яковлева вручила губернатору сувенирную коробку конфет и фотографию зала хоровой школы.

Финансирование капитального ремонта хоровой школы производилось из областного и муниципального бюджетов. В школе открыты 18 аудиторий для индивидуальных занятий и пять для групповых, два специальных хоровых зала, концертные залы на 100 и 300 мест. В школе обучается более 750 детей, создано девять сводных хоров.

В 2018 году здание хоровой школы «Подлипки» отметит 90-летие. Впервые за много лет здесь сделали капитальный ремонт. Обновленная хоровая школа «Подлипки» станет культурным и общественным центром не только для города, но и для всей области. Здесь планируется проводить семинары, конференции, конкурсы и фестивали разного уровня. Также планируется открыть новое отделение – музыкальный театр.