РИАМО - 15 мар. Строительство кабельного коллектора от подстанции «Мещанская» в Москве завершат во втором квартале текущего года, строителям осталось проложить порядка 300 метров тоннеля, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы.

«Строительство кабельного коллектора от ПС «Мещанская» вступает в заключительную фазу – тоннелепроходческому комплексу осталось преодолеть дистанцию порядка 300 метров. Трасса тоннеля проходит на глубине 17 метров, а по всей его длине предусмотрено строительство большого числа вентиляционных камер: на 2,5 километра подземного объекта запроектировано 25 штук. Завершить строительство объекта планируется во втором квартале 2018 года», - отмечается в сообщении.

При строительстве коллектора учитывались особенности территории, под которой проходит тоннель, в том числе фундаменты зданий, теплосеть, колодцы телефонной канализации, опоры для проводов Октябрьской железной дороги, осветительные опоры, железобетонный коллектор реки Копытовка, опоры Шереметьевской эстакады и другие. На пересечении полосы отвода Октябрьской железной дороги и трассы коллектора запроектировано усиление несущей конструкции коллекторного тоннеля.

Ввод в действие кабельного коллектора от ПС «Мещанская» обеспечит прокладку в коллекторе 45 кабельных линий 20 кВ для бесперебойного электроснабжения районов Бутырский, Марьина роща, Останкинский и Алексеевский. Благодаря новому коллектору у городских служб появится возможность проводить работы по эксплуатации силовых кабельных линий без разрытия городских территорий, в том числе - территории природного комплекса «Звездный бульвар».