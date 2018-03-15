РИАМО - 15 мар. Владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения в Можайском районе Подмосковья оштрафовали на 400 тысяч за нарушения законодательства по защите земель, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Специалисты установили факт невыполнения требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель, на территории участка площадью 446,5 гектара.

«ООО «Лесное-2» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», - говорится в сообщении.