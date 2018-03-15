РИАМО - 15 мар. Подмосковные полицейские в Подольске изъяли у 35-летнего жителя Москвы более 3,5 килограммов различных наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В Подольске задержан 35-летний житель Москвы, у которого в ходе личного досмотра в рюкзаке обнаружены и изъяты 15 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом, таблетками и веществом растительного происхождения», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По результатам исследования установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами амфетамином общим весом более 315 граммов, экстази массой свыше 190 граммов и гашишем массой около 3 килограммов, добавила она.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.