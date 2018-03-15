РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Минэкологии оштрафовало почти на 500 тысяч рублей четыре предприятия Подольска за отсутствие производственного экологического контроля и нарушения правил обращения с отходами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы Минэкологии вынесли постановления об административных правонарушениях четырем предприятиям поселка Стрелковской фабрики Подольска. Административные наказания последовали после рассмотрения материалов проверок, проведенных подольской городской прокуратурой. В частности, ООО «Древальянс» и «Витториа», занимающиеся деревообработкой, были уличены в том, что не разработали проекты предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и не осуществляют производственный экологический контроль», – говорится в сообщении.

Помимо этого, контроль отсутствует и у ООО «Меридиан», а предприятие ООО «СК Благовест+», которое занимается сбором и транспортировкой отходов, размещает строительный и коммунальный мусор на площадке без твердого покрытия, навеса и автономной системы ливнестоков, нарушая правила обращения с отходами.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, предприятия и их должностные лица были оштрафованы на общую сумму 490 тысяч рублей. Предприятия получили представления об устранении нарушений природоохранного законодательства, а контроль за их исполнением осуществляет городская прокуратура.