РИАМО - 15 мар. Полицейские разыскивают автомобиль Lexus стоимостью более 2,8 миллиона рублей, который похитили в подмосковном Королеве, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 14 марта в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина с заявлением о краже автомобиля.

«Он сообщил, что в период времени с 08:00 10 марта до 04:40 14 марта от дома по адресу: городской округ Королев, проезд Воровского неизвестный похитил автомашину Lexus NX200-T 2017 года выпуска. Сумма ущерба – 2,886 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту СУ УМВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, заключил сотрудник пресс-службы.