РИАМО - 15 мар. Неизвестный напал на мужчину на улице в подмосковном Щелкове, избил его, а потом отобрал деньги и телефон, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он отметил, что вечером 13 марта в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1971 года рождения с заявлением о том, что 11 марта около 23:00 в Щелкове на улице Беляева неизвестный избил его и, угрожая ему предметом похожим на нож, открыто похитил деньги, мобильный телефон и рюкзак.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан и доставлен в отдел полиции гражданин 1975 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По данному факту СУ МУ МВД возбуждено уголовное по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», заключил сотрудник пресс-службы.