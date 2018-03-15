РИАМО - 15 мар. Комитет лесного хозяйства Подмосковья рассказал депутатам Московской областной думы о результатах реализации в 2017 году программы «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017-2026 годы», которая включает в себя подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» и «Обеспечивающая подпрограмма (Комитет лесного хозяйства Московской области)», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Эффективность программ оценивалась по 12 целевым показателям, два из которых были особо выделены губернатором Московской области. Ими стали отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов, и отношение площади искусственного лесовосстановления к площади вырубленных лесов.

«Оба показателя мы выполнили. Второй показатель у нас выполняется последние два года: уже в 2016 году нам удалось увеличить почти вдвое площадь посадки по отношению к площади вырубленных лесополос», - отметила зампредседателя комитета лесного хозяйства Московской области Елена Доронина.

По ее словам, еще семь показателей подпрограммы по развитию лесного хозяйства соответствуют показателям аналогичной федеральной подпрограммы «Развитие лесного хозяйства на 2013-20120 годы». Например, это лесистость территории, доля площади ценных лесных насаждений. Их выполнение, в том числе, обеспечивается федеральными средствами - в 2017 году на это было направлено более 600 миллионов рублей, а на 2018 год благодаря нашей работе из федерального бюджета будет выделено уже 800 миллионов рублей.

В целом, по подпрограмме были выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия на 7,9 тысячи гектаров леса. Из них санитарные рубки - 5,3 тысячи гектаров, сплошные санитарные рубки – 3,8 тысячи гектаров. Лесовосстановление проведено на площади 6,2 тысячи гектаров – этот показатель был выполнен на 100,3%. Так, объем лесовосстановления превысил объем вырубки (3,8 тысячи гектаров).

Также был проведен комплекс работ по предотвращению пожаров: обустроено более 6 тысяч километров минерализованных полос, проведена очистка просек протяженностью 1974,5 километра, отремонтировано 376 километров дорог пожарного назначения.

Кроме того, в Московской области работает четырехуровневая система мониторинга, включающая в себя видеонаблюдение. В этом году камеры были обновлены. Благодаря принятым мерам, в 2017 году произошло на 80 пожаров меньше, чем в предыдущем отчетном периоде. Показатель по пожарной безопасности был выполнен на 115%.

В том числе в подпрограмму включены такие показатели, как развитие школьных лесничеств – их сегодня 107 единиц - и количество школьников, участвующих в программе «Школьное лесничество». За 2017 в нее было привлечено 1888 человек.

«Всего на финансирование областной подпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Московской области» в 2017 году было выделено 1,25 миллиарда рублей», - подчеркивается в сообщении.