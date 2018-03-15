РИАМО - 15 мар. В рамках фестиваля «Мос/Еда!» продолжается серия бесплатных гастрономических лекций, 17 марта посетители фестиваля смогу узнать о полезных и вредных продуктах и о том, как организовать фермерское хозяйство, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

В Москве 17 марта стартует двухдневный гастрономический фестиваль «Мос/Еда!». На площадках по всему городу посетителей ждут лучшие российские продукты, а также увлекательная программа для всей семьи.

«В рамках «Мос/Еды!» все желающие могут бесплатно посетить гастрономические лекции: на прошлой неделе эксперты рассказали об истории ярмарок и дали советы как выбирать продукты на рынках. Продолжают серию познавательных встреч открытые лекции фермера Олега Сироты и журналиста и писателя Сергея Малоземова. Они состоятся 17 марта на фестивальной площадке на Тверской площади», - отмечается в сообщении.

Первое занятие стартует в 14:00. Фермер, основатель Истринской сыроварни «Русский пармезан» Олег Сирота расскажет о том, как с нуля основать свое собственное фермерское хозяйство, поделится личным опытом и даст практичные советы начинающим фермерам и тем, кто всерьез мечтает попробовать свои силы в этом увлекательном труде.

Следующее занятие пройдет в 15:00. На встрече с гостями фестиваля Сергей Малоземов, ведущий программ «Еда живая и мертвая» и «Чудо техники» на телеканале НТВ, представит свою новую книгу «Еда живая и мертвая. Продукты-целители и продукты-убийцы», которая развенчивает популярные мифы о продуктах питания. На лекции те, кто интересуется вопросами здорового питания, смогут узнать множество важных и полезных фактов о свойствах привычных продуктов.

Вход на лекции фестиваля «Мос/Еда!» бесплатный для всех желающих. Предварительная регистрация не требуется.