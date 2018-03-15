РИАМО - 15 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил первым девяти дольщикам ЖК «Квартал Лукино» в подмосковном городском округе Балашиха ключи от квартир, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«В рамках той политики, которую у нас ведет президент, особое внимание уделяется тем, кто не получил жилье, заплатив за это деньги. К сожалению, такие объекты есть и в Московской области, и в других регионах. Часто вопрос предоставления ключей связан не только с тем, что есть нерадивый застройщик или просто строитель, который обманул людей, но еще есть и ряд процедур, правил, норм, которые не давали нам, в частности здесь, уже в построенном доме вручить ключи», - сказал Воробьев.

Как рассказал губернатор журналистам, в жилом комплексе от обмана застройщика пострадало около 700 семей. После того, как строительство домов перешло к ГК «Гранель», проблема предоставления ключей дольщикам оставалась нерешенной.

«Причиной тому являлась невозможность получить разрешительные документы от природоохранной зоны, от Лосиного острова. Мы обратились за помощью к полномочному представителю президента. Благодаря включенности, в рамках президентской политики, президентских поручений мы смогли сегодня вручить людям ключи. То есть нам была оказана помощь, поддержка на федеральном уровне и, соответственно, сегодня мы имеем возможность вручить ключи», - добавил Воробьев.

Он добавил, что в рамках политики и поручений президента, власти Подмосковья стараются энергично решать проблемы обманутых дольщиков.

Как отмечается в справочном материале, ранее застройщик ОАО «Севморшельфнефтегаз» должен был построить два 17-этажных дома на 688 квартир. Из-за ненадлежащего финансирования строительство было приостановлено в мае 2015 года. В результате мер, принятых правительством Московской области привлечен новый инвестор ГК «Гранель».

«Завершать проблемные объекты за другими застройщиками – это очень сложная и ответственная работа. Мы взяли на себя обязательства по реализации ЖК «Квартал Лукино» еще весной 2016 года, проинвестировав в проект более чем 1,1 миллиарда рублей. 688 семей 13 лет ждали ключи от своих квартир и сегодня мы с радостью передаем им ключи», - отметил президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин.

13 февраля на территории ЖК прошла рабочая встреча дольщиков с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Алексеем Гордеевым, губернатором Московской области Андреем Воробьевым и зампредседателя правительства Подмосковья – министром строительного комплекса региона Максимом Фоминым.

Целью встречи стало оказание содействия застройщику в получении согласования Минприроды России для ввода корпусов 7 и 8 в эксплуатацию. 13 марта было получено согласование Минприроды России, в результате которого застройщику выдали разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 7, 8.