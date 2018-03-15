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Общество

Что делать, если вы обнаружили нарушение на выборах

Куда обращаться избирателю в случае обнаружения нарушений в день голосования, читайте в материале РИАМО
© Раменское информагентство, Ксения Сидорова
1

Виды нарушений

© Лотошинское информагентство, Роман Варцев

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В день голосования в Подмосковье откроется 4237 избирательных участков из них 4164 постоянных и 73 временных (в аэропортах, медицинских учреждениях и пр.).

К нарушениям закона о выборах Президента РФ, которые могут заметить избиратели и наблюдатели, в частности, относятся следующие:

- агитация в день голосования;

- попытка опустить в урну сразу несколько избирательных бюллетеней;

- отказ избирателю в праве проголосовать, удаление с участка гражданина без веских оснований;

- раздача денег избирателям на территории УИК или за ее пределами;

- массовая доставка избирателей в УИК, совмещенная с агитацией или подкупом;

- вынос бюллетеня из помещения для голосования;

- выдача избирателю сразу несколько бюллетеней, выдача бюллетеня без предъявления документа, удостоверяющего личность;

- вброс бюллетеней при подсчете голосов или до начала голосования;

- голосование вне помещения УИК избирателей, фамилий которых нет в списке голосующих на дому;

- перемещение членов УИК с незаполненным, но подписанным членами УИК протоколом;

- отказ УИК в рассмотрении поданной жалобы, составлении письменного решения, отправка протоколов без указания количества приложенных к ним жалоб;

- подмена бюллетеней при подсчете;

- составления повторного протокола, без вызова наблюдателей и членов УИК, составление фальшивых протоколов УИК;

- остановка или порча КОИБ;

- фальсификация итогов голосования в ТИК.

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2

Обратиться к председателю УИК

В первую очередь, избирателю следует обратиться к председателю УИК. Обращения, поступившие в день голосования, УИК должна рассматривать немедленно. Они регистрируются в реестре учета жалоб (заявлений) на нарушения избирательного законодательства. 

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3

Обратить к наблюдателю и составить заявление

© РИАМО, Николай Корешков

Кроме того, можно обратиться за помощью к одному из наблюдателей, которые присутствуют на каждом избирательном участке. Они примут необходимые меры и составят заявление о нарушении.

Общественным наблюдателям в этом случае следует:

- задокументировать нарушение с помощью фото- или видеосъемки;

- потребовать от председателя избирательной комиссии устранить нарушение, при этом желательно уточнить статью закона, которая нарушена;

- сообщить о нарушениях лицу, координирующему работу наблюдателей;

- обратить внимание других наблюдателей на факт нарушения;

- составить заявление о нарушении закона о выборах в двух экземплярах.

К заявлению прилагается акт о нарушении законодательства о выборах с указанием:

- места совершения нарушения (номер участка, адрес помещения для голосования);

- даты и времени нарушения и составления акта;

- описания факта нарушения;

- ФИО и адресов наблюдателей, составивших акт;

- ФИО свидетелей нарушений (если есть);

- подписи лиц, составивших акт, в том числе свидетелей нарушения.

Один экземпляр заявления вместе с актом о нарушении прикладывается к первым экземплярам протоколов данной УИК, направляемых в территориальную избирательную комиссию (ТИК). Другой экземпляр заявления вместе с копиями протоколов передается в штаб кандидата или общественной организации, от которых направлен наблюдатель.

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4

Обратиться к сотруднику полиции

© РИА Новости, Вадим Жернов

В случае обнаружения нарушения правопорядка, например, если кто-то пришел нетрезвым или нецензурно выражается, гражданину следует обращаться к полицейскому, который дежурит на избирательном участке. Представитель правоохранительных органов составит протокол об административном нарушении. В Московского области для обеспечения порядка и безопасности в ходе выборов будет привлечено более 7 тысяч полицейских и около 1,7 тысячи сотрудников ЧОП.

Кроме того, правоохранители должны пресекать незаконную агитацию, изымать незаконные предвыборные печатные, аудиовизуальные и иные агитационные материалы, устанавливать изготовителей указанных материалов и источник их оплаты и сообщать об этом в ЦИК РФ и избирательную комиссию субъекта Российской Федерации.

Избирателям следует иметь в виду, что за отдельные виды нарушений законом предусмотрен штраф, а в некоторых случаях – уголовная ответственность.

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5

Направить жалобу в ОП РФ

На сайте Общественной палаты РФ работает телефон «горячей линии» 8-800-737-77-66, по которому можно сообщить о нарушениях. Также это можно сделать, заполнив форму на сайте.

6

Отправить сообщение на «Карту нарушений на выборах»

© РИАМО, Николай Корешков

Сообщения о нарушениях можно передавать на ресурс Движения в защиту прав избирателей «Голос». Чтобы информация отобразилась на Карте нарушений на выборах, можно заполнить специальную форму, которая доступна круглосуточно в период всей избирательной кампании, указав максимально подробную информацию, есть возможность прикрепить видео или файл.

Также можно позвонить по многоканальному телефону 8-800-333-33-50, сообщения принимаются ежедневно с 10:00 до 19:00, а в день голосования 18 марта – с 07.00 до 00.00, 19 марта – до 11:00 будут консультировать избирателей.

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