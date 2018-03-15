Что делать, если вы обнаружили нарушение на выборах

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Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В день голосования в Подмосковье откроется 4237 избирательных участков из них 4164 постоянных и 73 временных (в аэропортах, медицинских учреждениях и пр.).

К нарушениям закона о выборах Президента РФ, которые могут заметить избиратели и наблюдатели, в частности, относятся следующие:

- агитация в день голосования;

- попытка опустить в урну сразу несколько избирательных бюллетеней;

- отказ избирателю в праве проголосовать, удаление с участка гражданина без веских оснований;

- раздача денег избирателям на территории УИК или за ее пределами;

- массовая доставка избирателей в УИК, совмещенная с агитацией или подкупом;

- вынос бюллетеня из помещения для голосования;

- выдача избирателю сразу несколько бюллетеней, выдача бюллетеня без предъявления документа, удостоверяющего личность;

- вброс бюллетеней при подсчете голосов или до начала голосования;

- голосование вне помещения УИК избирателей, фамилий которых нет в списке голосующих на дому;

- перемещение членов УИК с незаполненным, но подписанным членами УИК протоколом;

- отказ УИК в рассмотрении поданной жалобы, составлении письменного решения, отправка протоколов без указания количества приложенных к ним жалоб;

- подмена бюллетеней при подсчете;

- составления повторного протокола, без вызова наблюдателей и членов УИК, составление фальшивых протоколов УИК;

- остановка или порча КОИБ;

- фальсификация итогов голосования в ТИК.

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