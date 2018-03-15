РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 мар. В подмосковной Балашихе более 175 избирательных участков оборудуют комплексами обработки избирательных бюллетеней на выборах президента России 18 марта, сообщил в четверг глава городского округа Сергей Юров.

«На выборах президента России 18 марта в Балашихе комплексами обработки избирательных бюллетеней будут оборудованы 177 избирательных участков. Это почти в два раза больше, чем на прошедших в 2016 году выборах в Государственную думу. Тогда КОИБов было 90. Комплексы помогают сделать процедуру голосования более удобной для жителей и ускорить подсчет голосов», – сказал Юров.

Он добавил, что на каждом участке, оборудованном комплексами обработки избирательных бюллетеней, для помощи жителям будут работать два оператора, прошедшие специальное обучение.

По данным Балашихинского информагентства, всего 18 марта в Балашихе будут работать 184 участковые избирательные комиссии: 180 постоянных и четыре временные в медицинских учреждениях.